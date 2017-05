Trump duurste president VS: 120 miljoen dollar extra voor reis- en beveiligingskosten

Dit is meer dan de bijna 100 miljoen dollar die de reisjes en de beveiliging van de Obama's in hun acht jaar in het Witte Huis volgens een schatting hebben gekost.



In de 30 miljoen dollar die nu is opgemaakt, zit onder andere de beveiliging van Trumps dochter Ivanka en haar gezin in april tijdens een wintersportvakantie in het Canadese Whistler: 65 duizend dollar. De Secret Service-agenten moesten niet alleen hotelkamers boeken, maar ook skipasjes kopen en skispullen huren.



Ook de vele retourtjes met Air Force One naar Trumps golfclub Mar-A-Lago zijn hierin opgenomen: 670 duizend dollar per bezoek. De beveiliging van first lady Melania en de andere Trumps, zoals zijn drie zonen, in de Trump Tower is een van de grootste kostenposten: 212 duizend dollar per dag. De extra kosten waarvoor de Secret Service en lokale politiekorpsen zich gesteld zien door het presidentschap van Trump, blijken uit nieuwe berekeningen van de progressieve denktank Center for American Progress Action Fund, de actiegroep Judicial Watch en The Los Angeles Times.



Op een speciale website van de denktank, getiteld 'Is Trump in Mar-A-Largo?', kunnen lezers zien of de president in het weekeinde alweer in een van zijn golfclubs vertoeft. En wat er met de miljoenen dollars allemaal gedaan had kunnen worden die Trumps tripjes aan vliegkosten en beveiliging de belastingbetaler hebben gekost. Deze berekening van het Center for American Progress (CAS) valt overigens aanzienlijk hoger uit dan de 30 miljoen dollar van The Los Angeles Times.