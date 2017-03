Trump dumpt Obama's mensenrechtenlijstje om F-16's aan Bahrein te kunnen verkopen

Verkeerd signaal

De verkoop van de F-16's kan nog worden geblokkeerd door het Congres, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. De Republikeinse meerderheid in het parlement is een sterke voorstander van de verkoop. 'Er zijn effectievere manieren om beleidsveranderingen bij partners na te streven', aldus Bob Corker, voorzitter van de machtige Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen.



Mensenrechtengroepen zijn tegen de deal. 'De verkoop zal een verkeerd signaal afgeven aan de dictatuur in Bahrein', aldus Brian Dooley van Human Rights First. 'Namelijk dat het Witte Huis denkt dat de politieke onderdrukking acceptabel is en onbelangrijk. Terwijl het de politieke instabiliteit alleen maar verergert.'



Onderdeel van het eisenpakket van Obama was ook dat de regering een belangrijke mensenrechtenactivist, Nabeel Rajab, zou vrijlaten. Hij was een van de leiders van de protesten in 2011. Rajab is aangeklaagd omdat hij 'fake nieuws' zou hebben verspreid via Twitter over de buitenlandse interventie in Jemen, die door de Saoedi's wordt geleid. Zijn rechtszaak wordt echter steeds uitgesteld.



Ook in de andere Golfstaten, trouwe bondgenoten van Saoedi-Arabië, worden activisten die op sociale media protesteren tegen de Saoedische bombardementen in Jemen, hard aangepakt.