Trump draagt generaal Raymond McMaster voor als veiligheidsadviseur

De voordracht komt nadat vorige week bekend werd dat Trump de gepensioneerde vice-admiraal Robert Harward gevraagd had voor de belangrijke functie. Deze sloeg echter het aanbod af, zo meldden Amerikaanse media vrijdag. Harward zou zich onder andere zorgen maken om de onrust rond het Witte Huis.



Ook had Harward zijn eigen team willen samenstellen, terwijl Trump al aan de huidige assistent-veiligheidsadviseur K.T. McFarland had beloofd dat ze kon blijven. Harward zelf zegt dat het een 'puur persoonlijke kwestie' was. 'Na veertig jaar in militaire dienst verkeer ik eindelijk in de unieke positie om enige tijd voor mijzelf te hebben.' Op de vraag of hij erom had verzocht zijn eigen medewerkers mee te brengen, antwoordt hij dat 'dit iets is voor de president om op te reageren'.



Flynn moest vorige week opstappen, omdat hij onder vuur lag vanwege telefoongesprekken met de Russische ambassadeur in de VS. Trump zei donderdag tijdens een persconferentie juist dat de keuze om Flynn aan de kant te zetten mogelijk was omdat hij al een goede opvolger in gedachten had.



Volgens Trump had Flynn niets verkeerds gedaan door met de Russen te overleggen, maar had hij dat wel tegen de vicepresident moeten zeggen.