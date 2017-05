Trump brengt VS naar de rand van politieke crisis met ontslag FBI-baas

Comey had de leiding over dat onderzoek. De grote onbeantwoorde vraag is nog steeds of de Trump-campagne vorig jaar wist van de Russische bemoeienis met de verkiezingen, en daar misschien ook aan heeft meegeholpen.



Volgens een brief van Trump aan Comey heeft hij geen vertrouwen meer, en is hij niet in staat de federale politiedienst te leiden. Vooral de tweede alinea in die brief is opmerkelijk. Trump beweert daarin dat de FBI geen onderzoek naar hem doet - Comey zou dat 'bij drie verschillende gelegenheden' hebben gezegd, schrijft Trump in een soort dankwoord. Zo lijkt de president met een schone lei te willen doorstarten: de opvolger van Comey moet zich kennelijk met andere dingen gaan bezighouden.



Maar de bewering is niet juist. Comey heeft in maart juist wél gezegd dat de FBI onderzoek doet naar contacten tussen leden van de Trump-entourage en het Kremlin. Met zijn poging zich vrij te pleiten laadt Trump de verdenking op zich dat het ontslag van Comey bedoeld is om aan verder onderzoek te ontkomen.



De Republikeinse senator Justin Amash noemde de passage in de brief 'bizar', en twitterde dinsdagavond dat hij een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar de banden tussen Rusland en de regering-Trump.

Ook andere Republikeinse senatoren uitten hun zorgen. 'Ik maak me grote zorgen over de timing en argumentatie van dit ontslag', schreef Richard Burr in een verklaring.