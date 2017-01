Trump-blog - Trump: 'Raket Noord-Korea zal VS nooit bereiken'

Vernietigende recensie Trump-restaurant

Het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair heeft deze week een recordaantal nieuwe abonnees gekregen. Reden is een restaurantrecensie van Trump Grill – ‘mogelijk het slechtste restaurant’ – en de boze reactie van aankomend Amerikaans president Trump daarop.



Onder de kop ‘Trump Grill is mogelijk het slechtste restaurant van Amerika’ volgt een tirade over het steakhouse in Trump Tower in New York. Het restaurant weet om te beginnen zelf niet eens of het nu Trump Grill of Trump Grille heet, zo schrijft recensent Tina Nguyen. De menukaarten verschillen van elkaar, en de gerechten die erop staan, vloeken in de culinaire keuken: crostini met humus én ricotta. Als het eten eenmaal op tafel komt, mist de ‘Salade Ivanka’ de beloofde olijven. ‘Blijkbaar smaakt Trumps ‘Great America’ als een met msg gekruide kippenspons, ingepakt tussen twee andere sponzen.’



De recensie is niet alleen vernietigend over het eten en de ambiance – wiebelend tafeltje – maar zit ook vol venijnige opmerkingen over Donald Trump. ‘De allure van Trumps restaurant is, net als de kandidaat, dat het een goedkope versie van rijk lijkt.’ Als de ober door lijkt te krijgen dat de recensent het eten niet zo lekker vindt, krijgt ze een toetje van het huis: een halfbevroren stuk taart.



Een dag nadat de recensie online verscheen, twitterde Trump over het magazine. ‘Heeft iemand naar de slechte oplagecijfers van Vanity Fair Magazine gekeken? Zwaar gedaald, grote problemen, dood!’ Maar precies het tegenovergestelde gebeurde. Het tijdschrift heeft sinds de tweet van Trump al 13.000 extra abonnementen verkocht. Een woordvoerder van Vanity Fair liet eerder al weten dat het magazine winst zal boeken in 2016.