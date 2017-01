Trump-blog - Trump ontmoet zoon burgerrechtenicoon Martin Luther King

Clinton for mayor 2017?

In de weken na haar verlies in de Amerikaanse presidentsverkiezingen begon er een gerucht over Hillary Clinton rond te zingen: ze zou burgemeester van de stad New York willen worden. Die geruchten werden deze week sterker toen zowel de conservatieve site Newsmax als The New York Times er aandacht aan besteedden.



Er is geen officiële reactie van Clinton, maar een naaste medewerker zei zondag op nieuwszender CNN dat de voormalige presidentskandidate zich vooral richt op het helpen van kinderen en gezinnen. ‘Ik verwacht niet dat ze zich ooit nog verkiesbaar stelt’, aldus Neera Tanden.



Verkiesbaar

De huidige burgemeester van New York is Democraat Bill de Blasio. Volgend jaar mogen inwoners van de Amerikaanse stad een nieuwe burgemeester kiezen. Naar De Blasio loopt een onderzoek vanwege de manier waarop hij zijn campagne heeft gefinancierd. Volgens Newsmax is de Democratische partij niet tevreden met De Blasio en is er druk op Clinton om zich verkiesbaar te stellen. Ze is een inwoner van de staat New York die ze als senator vertegenwoordigde in het Congres. Het huis waar ze met voormalig president Bill Clinton woont, ligt 50 kilometer ten noorden van New York.



Om mee te dingen naar het burgemeesterschap zou ze naar de stad moeten verhuizen. Hoewel Trump geboren en getogen is in de stad, won Clinton er de meeste stemmen in november. Columnist Frank Bruni fantaseert in The New York Times over de thuisstad van een president waarvan zijn voormalig politiek tegenstander burgemeester is. ‘Stedelijke bouwinspecteurs verschijnen dagelijks in Trump Tower waar ze altijd wel ontdekken dat een rookalarm ontbreekt.’ Het is niet de enige bizarre wending aan een mogelijk burgemeesterschap.



Fundraisers

Clinton zou het op moeten nemen tegen De Blasio, die haar medewerker was. De Blasio is inmiddels al bezig fundraisers af te lopen om zijn nieuwe verkiezingscampagne te financieren. Columnist Bruni geeft toe dat hij fantaseert maar de rest van zijn column leest als een oproep aan Clinton om te solliciteren: ze heeft de contacten, zou de eerste vrouwelijke burgemeester in New York zijn en vooral: ‘Het zou een marteling voor Trump zijn’.