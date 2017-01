Trump-blog - Trump aangeklaagd wegens laster

Trump hekelt CIA-directeur

Donald Trump heeft maandag, vier dagen voor zijn beëdiging, opnieuw hard uitgehaald naar zijn critici in de Amerikaanse inlichtingendiensten, in het bijzonder de CIA. De aankomend president vroeg zich in een tweet af of CIA-directeur John Brennan achter het uitlekken zat van het omstreden document waarin staat dat de Russen belastende informatie over hem hebben.



Trump reageerde boos nadat Brennan op Fox News had gezegd dat de miljardair niet goed begrijpt dat Rusland een groot gevaar vormt voor de VS. Brennan waarschuwde dat Trumps ‘impulsieve gedrag’ grote gevolgen kan hebben voor de VS en voor de wereld.



Trump sloeg meteen terug op Twitter. Hij wees op brandhaarden in de wereld waar de inlichtingendiensten en de regering-Obama volgens hem hebben gefaald in de afgelopen acht jaar. ‘Oh, echt waar, kan het niet slechter doen, kijk naar Syrië, de Krim, Oekraïne, en de opbouw van Russische kernraketten. Niet goed! Was dit de persoon die nepnieuws heeft laten uitlekken?’, aldus de Republikein over Brennan. Trump was boos vorige week dat het stuk, opgesteld door een Britse oud-spion, uitlekte naar de media.



Brennan moet onder Trump plaatsmaken voor het Republikeinse Congreslid Pompeo. De grote vraag is hoe Trump zich vanaf vrijdag, als hij president is, zal opstellen tegenover de inlichtingendiensten. Trump krijgt elke dag een briefing van de 17 inlichtingendiensten over de toestand in de wereld en mogelijke gevaren voor Amerika’s veiligheid.



Het is nog niet eerder voorgekomen dat een aankomend president zo’n slechte relatie had met de inlichtingendiensten. Trump hekelde in de presidentsverkiezingen de rol van de CIA rond de invasie van Irak. Volgens hem blunderde de CIA in 2003 door te beweren dat Saddam Hoessein nog over massavernietigingswapens beschikte. 'Dit is angstaanjagend, deze ruzie met de inlichtingendiensten', aldus politiek redacteur David Catanese van het blad US News and World Report. 'Trump blijft de confrontatie zoeken, met iedereen.'