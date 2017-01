Trump-blog - Rebecca Ferguson wil alleen antiracismelied zingen bij inauguratie

'Raket Noord-Korea zal VS niet bereiken'

Een Noord-Koreaanse raket zal nooit de VS bereiken, verklaart Donald Trump op Twitter. De toekomstige president van de VS reageerde op verklaringen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die zegt dat zijn land vorig jaar de status van ‘kernmogendheid’ heeft bereikt.



Volgens Kim Jong-un is Noord-Korea bijna klaar met het ontwikkelen van een intercontinentale raket die delen van de VS kan bereiken. 'Het zal niet gebeuren', twitterde Trump. Het is niet duidelijk of Trump probeerde te zeggen dat Noord-Korea technisch nooit in staat zal zijn om zo'n raket te maken of dat de VS zullen proberen, mogelijk militair, om te voorkomen dat Pyongyang ooit een langeafstandsraket ontwikkelt. Sommige militaire deskundigen zeggen dat Noord-Korea de komende jaren militair nog niet in staat is een nucleaire langeafstandsraket te maken.



Later haalde Trump ook nog sarcastisch uit naar China. ‘China heeft enorme hoeveelheiden geld en welvaart uit de VS gehaald door middel van totaal eenzijdige handel, maar wil niet helpen met Noord-Korea. Fijn!’ In een reactie bestreed Peking de kritiek van Trump. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Peking er alles aan doet om het Koreaanse schiereiland nucleair vrij te houden.



Vooruitgang

Noord-Korea boekt sinds vorig jaar vooruitgang met twee raketten, de middellange afstandsraket Musudan en de Pukguksong-onderzeebootraket, die op termijn een bedreiging voor de VS kunnen vormen. Ook Zuid-Korea en Japan maken zich zorgen over de Musudan-raket. Nadat een eerste rakettest was mislukt, vuurde Pyongyang in juni vorig jaar een tweede raket af die een hoogte bereikte van duizend kilometer. Dit gebeurde niet eerder.



Ook zou deze middellange afstandsraket zo'n 400 kilometer hebben afgelegd, voor het in zee stortte. De Musudan heeft een bereik van zo'n 3.500 kilometer. Een groot deel van Azië en de Stille Oceaan, inclusief de Amerikaanse basis op het eiland Guam, zijn binnen bereik van Pyongyang als de Musudan ooit operationeel wordt.



Eerder dit jaar waren vijf lanceringen van de Musudanraket steeds op een mislukking uitgelopen. Geen enkele raket die Noord-Korea eerder afvuurde vloog zo hoog. De Musudan werd in 2010 onthuld tijdens een militaire parade in Pyongyang. De onderzeebootraket Pukguksong vloog in augustus tijdens een test tot verbazing van de VS en Zuid-Korea zo'n 500 kilometer richting Japan. Nog niet eerder slaagde Pyongyang hierin met deze raket.



Twee eerdere lanceringen vanaf een onderzeeboot mislukten. Zo vloog de raket toen amper dertig kilometer, waarna het in zee stortte. De geslaagde derde test betekent dat geheel Zuid-Korea en de Amerikaanse bases in Japan nu binnen bereik zijn van de Pukguksong.