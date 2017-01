Trump blijft strijden tegen Democraten, pers en de werkelijkheid

Het bezoek was bedoeld om de plooien in Trumps relatie met de CIA glad te strijken, maar het is zeer de vraag of de kersverse president daarin is geslaagd. Voormalig CIA-chef John Brennan noemde het 'stuitend' dat Trump zijn optreden voor het CIA-personeel had gebruikt voor een 'vertoon van zelfverheerlijking'.



Op zijn eerste persbriefing in het Witte Huis zette Sean Spicer, Trumps woordvoerder, het offensief tegen de pers op volle kracht voort. Volgens hem hadden de media opzettelijk misleidende foto's gebruikt om de 'enorme' schare Trump-aanhangers op de National Mall er zo klein mogelijk uit te laten zien. De zaak zat het Trump-team kennelijk zo dwars dat het Twitteraccount van de National Park Service op last van het Witte Huis tijdelijk werd gesloten, nadat de dienst in een retweet foto's had laten zien waaruit duidelijk bleek dat er bij de inauguratie van president Obama in 2009 veel meer mensen waren komen opdagen dan bij Trumps inhuldiging.