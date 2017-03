Trump beticht Obama van afluisteren; Obama ontkent

Geen bewijs

Centraal staan (vermeend) afluisterverzoeken van de regering-Obama aan de speciale afluisterrechtbank (FISA) uit juni en oktober, om onderzoek te kunnen doen naar de relatie tussen leden van het Trump-team en de Russen. Dat verzoek werd geweigerd.



Barack Obama liet zaterdag uit monde van zijn woordvoerder weten dat hij zijn opvolger nooit heeft laten afluisteren. Elke zinspeling op het afluisteren van burgers in opdracht van Obama is 'onjuist', zei hij. 'Het was een fundamenteel beleid van het Obama-bestuur dat een functionaris van het Witte Huis zich nooit mengde in een onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Justitie werd uitgevoerd', aldus de woordvoerder.



In oktober zou een aftapverzoek wel zijn gehonoreerd, maar dat is beperkt tot een computer in de Trump-Tower die zou moeten worden onderzocht op connecties met Russische banken.



Daarnaast zijn verscheidene Russen afgeluisterd, onder wie de ambassadeur. Dat is routine in Amerika. Daarbij zijn ook gesprekken met leden van de Trump-campagne opgedoken. Volgens The New York Times is daaruit overigens niet gebleken dat de Russen met Trump hebben samengewerkt om de campagne te beïnvloeden.



Al met al is er nog geen enkel bewijs dat Trump zelf is afgeluisterd, tenzij hij met een van de afgeluisterde Russen heeft gebeld.