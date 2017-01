Trump bereid om sancties tegen Rusland op te heffen

Rapport-Trump

In het Wall Street Journal-interview stelt hij het einde van deze laatste sanctieronde in het vooruitzicht, waarbij hij overigens in het midden laat of de uitgewezen diplomaten dan weer zouden kunnen terugkeren. Dat Trump toenadering tot Rusland wil is al langer bekend - hij pleitte daar al geruime tijd voor in zijn campagne. Zijn uitlatingen over Rusland zijn deze week in een ander daglicht komen te staan, na onbewezen beschuldigingen over Russisch bezit van belastend materiaal over Trump. Die staan in een geheim rapport, opgesteld door een Britse oud-geheim agent, waarvan de inhoud onlangs door de Amerikaanse inlichtingendiensten aan de presidenten Obama en Trump werd gemeld.



Het uitlekken van die melding zorgde deze week voor veel ophef - zowel Trump als Poetin spraken van nepnieuws. Vrijwel gelijktijdig gaf Trumps nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, oud-generaal James Mattis, in zijn hoorzitting tegenover het Congres in niet mis te verstane bewoordingen aan dat hij het Rusland van Poetin als de grootste bedreiging voor de Navo ziet sinds de Tweede Wereldoorlog.