Trump beëindigt 'oorlog tegen kolen': belangrijk deel klimaatbeleid Obama teruggedraaid

CO2 niet meer beprijzen

De kern van Trumps plan is het schrappen van het Clean Power Plan (CPP), een maatregel van Obama bedoeld om broeikasgasuitstoot van elektriciteitscentrales met 32 procent te reduceren. De vijftig Amerikaanse staten hadden daarvoor drie mogelijkheden: energiebesparing, stroomopwekking met zon en wind, of het gebruik van aardgas in plaats van steenkool (dat halveert de uitstoot van CO2). In de praktijk zou dat tot de sluiting leiden van honderden verouderde kolencentrales.



Ook hoeft de overheid bij het maken van energieplannen het effect van CO2 niet meer te beprijzen, waarmee klimaatonvriendelijke investeringsbeslissingen gemakkelijker te nemen zijn. Het past in de lijn die Trump vorige maand al had ingezet, met het schrappen van regels die het oppervlakte water in de mijnstreken moeten beschermen.



'De oorlog tegen steenkool is over', zei vice-president Mike Pence dinsdag na het tekenen van het decreet, omringd door mijnwerkers in het voormalige hol van de leeuw, de burelen van het milieuagentschap EPA. Herroeping van het CPP is echter niet zomaar mogelijk. De regering-Trump moet beargumenteren waarom het geen beleid meer is, en dat kan maanden of zelfs jaren duren. Milieugroeperingen hebben al aangekondigd de herroeping te zullen aanvechten.