Trump als redder van de 'kreupele' infrastructuur

Als het begint te regenen komt Patrick 'Hammer' Heaney uit zijn hol, hoog in een van de zuidelijke pylonen van de nieuwe Goethals-brug tussen Staten Island en New Jersey. In de regen valt niet te werken, dan wordt het te gevaarlijk in zijn grot bijna 100 meter boven het water, waar hij de stalen kabels van de hangbrug aan de betonnen staander bevestigt. Beneden begint hij te praten, over de brug en over Amerika, terwijl de druppels in straaltjes over zijn met vakbondsstickers beplakte helm stromen, langs zijn hesje, over het Amerikaanse vlaggetje tussen zijn veters.