Tranen, zelfs bij de stoerste mannen: iedereen is nu Mancunian

Voor de deur van een pizzeria, gevestigd in een weverij waar calvinisten vroeger bijeenkwamen om te bidden, houden geestelijk leiders een spontane gebedsdienst. Amba Sultama, een vrouw van Pakistaanse komaf, deelt pakjes sinaasappelsap uit. 'Mijn zoon had naar dat concert gewild en had bijna een kaartje gekocht. Hij vond het toch te duur. Na het horen van het nieuws was ik zo blij dat hij niet is gegaan, maar toen dacht ik aan al die andere kinderen. Het is zo vreselijk.'



De dingen zullen wat haar betreft nooit meer hetzelfde zijn. 'Als mijn zoon uitgaat, zal ik geen oog dichtdoen.' De onbezorgdheid is ook weg bij de 19-jarige Georgia, die met enkele vriendinnen staat te praten, te fluisteren bijna. Ze werkt bij een telefooncentrale, dat zijn deuren vandaag heeft gesloten. 'Ik werd vanmorgen met een dreun wakker toen ik mijn mobieltje aandeed. Ik belde vrienden die er waren, die bleken ongedeerd te zijn. Ik zal extra waakzaam zijn op drukke plekken.'



Maar dan toch weer die onverzettelijkheid. Op het volle terras van Thomas's Chop House klinkt opeens een applaus wanneer een groep Sikhs passeert. Ze dragen borden met de tekst 'I Love MCR'. Ze zijn op weg naar de wake op Albert Square, normaal gesproken de plek waar de voetbalclubs hun overwinningen vieren. Duizenden mensen verzamelen zich daar. Volwassenen met bloemen, kinderen met beertjes. City en United-fans staan zij aan zij. De plaatselijke Cricketlegende Andrew Flintoff laat zich zien. Een enkeling is in een lantaarnpaal geklommen.



Iedereen is nu Mancunian.



Minuten stilte lijken uren te duren en worden slechts verstoord door kwetterende pimpelmezen. Rouwmuziek zorgt voor tranen, zelfs bij de stoerste mannen. Het plein mag dan vernoemd zijn naar koningin Victoria's echtgenoot; de Victoriaanse stiff-upper-lip is buiten dienst. Leiders van kerken en politieke partijen staan op het podium, waar de dichter Tony Welsh de harten verovert met This is the place, een ode aan de stad. 'Make us a brew while you're up, love, go on...'. Een ovatie galmt tussen de gebouwen, gevolgd door: 'MANCHESTER, MANCHESTER, MANCHESTER'.



De stilte is verbroken.