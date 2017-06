Tot doodstraf veroordeelde zoon Kadhafi na vijf jaar vrijgelaten

Al-Islam werd vrijgelaten nadat het parlement, dat gevestigd is in de oostelijke stad Tobruk, hem amnestie gaf, zo staat in het Facebookbericht van de Abu Bakr al-Sedik Brigade, die belast was met de bewaking van de eenna oudste zoon van de ex-dictator in de gevangenis. 'We hebben besloten om Saif al-Islam Moammar Kadhafi vrij te laten. Hij is voortaan een vrij man en heeft Zintan verlaten', aldus de Facebookpost.



De tweede zoon van Kadhafi zat in de gevangenis van Zintan sinds 2011, nadat zijn vader en drie van zijn broers bij een opstand in zijn land werden gedood. Al-Islam werd in 2015 ter dood veroordeeld wegens oorlogsmisdaden tijdens de opstand tegen zijn vader. Hij werd gezien als een mogelijke opvolger van zijn vader.



Nadat bekend werd dat Al-Islam gearresteerd was, gingen inwoners van Tripoli de straat op om feest te vieren. Auto's claxonneerden, mensen zwaaiden met de Libische vlag en er werd uit vreugde in de lucht geschoten.



Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft in 2014 om de uitlevering van Al-Islam gevraagd zodat hij terecht kon staan voor misdaden tegen de menselijkheid. Mensenrechtenactivisten vreesden dat hij in Libië geen eerlijk proces kon krijgen.