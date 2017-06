Topmanagers hebben nieuwe look: Duitsland dumpt de dassenplicht

Telkens wordt benadrukt dat de das nog steeds staat voor 'competentie' - zeker in de financiële sector

In al die artikelen klinkt enige verontrusting door, alsof het afzien van de stropdas een eerste stap is op weg naar algehele verloedering. Telkens wordt benadrukt dat de das nog steeds staat voor 'competentie' - zeker in de financiële sector.



'Bankiers gaan topless', schreef de Süddeutsche Zeitung maandag dan ook, over de dassen-enquête die sinds dit weekend op de website van de Sparkasse-filialen in München staat.



In beeld verschijnen twee mannetjes, bijna identiek. Alleen draagt de ene een stropdas - rood zoals het logo van de bank - de ander niet. In de inleidende tekst legt de bank uit de kledingcode te willen moderniseren, maar uiteraard alleen met instemming van de klant.