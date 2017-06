Topadviseurs Theresa May stappen op na verkiezingsnederlaag

'Het brein van May' Wie is Nick Timothy? Maar weinig Britten hadden van hem gehoord, maar toen May premier werd, was hij ineens een van de invloedrijkste personen in het koninkrijk. (+) Fiona Hill. © EPA

Als zij het vertrouwen van haar partij wilde behouden, moesten er leden van team May afvallen na haar mislukte gok om snel nieuwe verkiezingen te houden. Dat meldt de BBC.



Volgens Labour hebben Timothy en Hill 'zich opgeofferd' voor de politieke toekomst van May. Het tweetal had als stafchefs veel invloed op zowel het beleid van May als haar manier van leidinggeven. Timothy was al beleidsadviseur van May toen ze nog minister van Binnenlandse Zaken was. Hill, een voormalige journalist, was toen haar PR-adviseur.



Timothy en Hill zelf houden vol dat ze uit eigen beweging zijn opgestapt. In een verklaring op de website ConservativeHome - waar hij sinds 2015 ook columnist is - schrijft Timothy dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn aandeel in het 'zeer teleurstellende' verkiezingsresultaat. Hij wijst er ook op dat de Tories, hoewel ze de meerderheid verloren, meer stemmen kregen dan ooit tevoren. Hoewel de campagne niet genoeg heeft gedaan om Mays plannen voor de toekomst aan de kiezers te verkopen en de opkomst van Labour als een verrassing kwamen, roept hij conservatieven op zich achter May te scharen. Hill zei in een korte verklaring dat ze 'ervan genoten heeft om voor zo'n geweldige premier te werken'. Ze twijfelt er niet aan dat May haar werk 'fantastisch' zal blijven doen.



May zou geen enkele beslissing hebben genomen zonder haar stafchefs te raadplegen, maar volgens The Guardian zijn zowel Hill als Timothy omstreden in politieke kringen. Hill staat bekend om haar botte sms'jes en zou volgens insiders allesbehalve hebben bijgedragen aan een prettige sfeer in 10 Downing Street. Timothy's naam werd genoemd in een onderzoek naar fraude tijdens verkiezingen in het district South Thanet in 2015.