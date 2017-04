Topadviseur Bannon verliest plek in veiligheidsraad Trump

Flynn

Bannon zou nauwelijks aan de vergaderingen van de veiligheidsraad hebben deelgenomen

Volgens het woensdagavond gepubliceerde memorandum wordt dat besluit teruggedraaid. De twee functionarissen (op het ogenblik hoofd inlichtingen Dan Coats en generaal Joseph Dunford) keren terug in het Principals Committee. Ook het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst CIA treedt toe tot de kernraad.



In The Washington Post en The New York Times verklaren functionarissen in het Witte Huis dat Bannon door Trump onder meer in de raad was benoemd om Michael Flynn, de nationale veiligheidsadviseur, in de gaten te houden. Flynn, een houwdegen en net als Bannon ultrarechts, moest in februari het veld ruimen vanwege een controverse over zijn contacten met de Russen. Hij werd opgevolgd door een gerespecteerde militair, generaal Herbert Raymond McMaster. De aanwezigheid van Bannon was daardoor niet meer nodig, volgens de bronnen. Bannon zou nauwelijks aan de vergaderingen hebben deelgenomen en vooral op afstand hebben gehandeld.



Uit de reconstructie van de twee kranten blijkt ook dat de Nationale Veiligheidsraad volgens president Trump onder de regering-Obama te veel verantwoordelijkheden had gekregen. Bannon moest de rol van de raad inperken. Nu dat is gebeurd, mede onder regie van generaal McMaster, is Bannon niet langer nodig. Wel blijft hij als politiek adviseur van de president prominent aanwezig in het Witte Huis.