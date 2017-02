Tom Perez nieuwe partijvoorzitter Democraten

Rivaal

Perez versloeg in de tweede ronde zijn rivaal Keith Ellison, een lid van het Huis van Afgevaardigden uit Minnesota, met 235 tegen 200 stemmen. Ellison werd gesteund door Bernie Sanders, de linkse senator uit Vermont die het Clinton zo moeilijk maakte in de strijd om de Democratische nominatie. Perez is de zoon van Dominicaanse immigranten. Ellison de eerste moslim het Congres.



Vier andere kandidaten, onder wie Sally Boynton Brown, Jehmu Greene en Peter Peckarsky, behaalde in de eerste ronde slechts enkele stemmen en trok zich terug uit de strijd. Want zoals Ellison zei: 'We moeten hier straks samen hand in hand, en broeder en zuster, naar buiten komen, want Trump staat achter die deur, en niet alleen Trump, maar ook het Trumpisme.'