Tientallen doden gemeld bij aanval met mogelijk gifgas in Syrische provincie Idlib

Excuus

In de afgelopen week zouden er ook al twee gifgasaanvallen zijn geweest in de provincie Hama, in een gebied niet ver van Khan Sheikhoun. De provincie Idlib is vrijwel geheel in handen van tegenstanders van de Syrische regering.



Er verblijven volgens gegevens van de Verenigde Naties zo'n 900 duizend mensen die hun woonplaatsen elders in Syrië zijn ontvlucht. In Idlib zitten ook veel strijders van jihadistische groepen, die na de val van de stad Aleppo zijn uitgeweken.



Rebellen en vertegenwoordigers van de oppositie vrezen dat de regering dit zal aangrijpen als excuus voor een meer geconcentreerde aanval op de overvolle provincie. In de oorlog in Syrië zouden al vaker chemische wapens zijn ingezet, vooral chloorgas. De ergste aanval, in augustus 2013 in Ghouta bij Damascus, kostte honderden mensen het leven. Volgens de Verenigde Naties werd toen het zenuwgas sarin gebruikt.