Theresa Maybe of 'marxist' Corbyn, een ellendige keus

De Liberal Democrats komen nog het meest in de buurt. Zij willen deelname aan de interne markt en vrij verkeer van personen. (Hun tweede referendum zal er wel niet komen, want de meeste kiezers hebben zich neergelegd bij een vertrek uit de EU.) Vergeleken bij een achteruit kijkend Labour en een naar binnen gekeerde Conservatieve Partij krijgen zíj onze stem.



Maar steun aan het politieke midden, dat open en pro-vrije markt is, gaat niet alleen over deze verkiezingen. We weten dat de Liberal Democrats dit jaar nergens naartoe gaan. Maar de wervelwind die Brexit heeft veroorzaakt, is onvoorspelbaar. Labour staat op het punt van opbreken sinds het aantreden van Corbyn. Als May het slecht doet of een puinhoop maakt van de Brexit, kunnen ook de Conservatieven splijten. Veel gematigde parlementariërs van de Conservatieven en van Labour zouden samen een nieuwe liberale, centristische partij kunnen vormen - net zoals onlangs gebeurd is in Frankrijk. Dus beschouw een stem voor de Liberal Democrats als een investering in de toekomst. Onze hoop is dat zij een deel worden van een partij van het radicale midden, essentieel voor een florerend, welvarend Groot-Brittannië.



Bron: The Economist