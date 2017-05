Theresa May worstelt zich door verkiezingsavond met interviewer Jeremy Paxman

Uitgelachen

Theresa May had het moeilijker en het werd meteen duidelijk waarom ze geen televisiedebatten wilde. Ze stond er nerveus en ongemakkelijk blij. Ze kreeg meteen een vraag van een deftige bejaarde over waarom hij zijn eigen huis zou moeten 'opeten' als hij ziek wordt en moet opdraaien voor de zorgkosten. Het is een heikel punt in een land waar erven, het doorgeven van bezit aan de volgende generatie, zeer belangrijk is. May had er moeite mee om hem gerust te stellen.



Even later werd ze zelfs uitgelachen, dit nadat ze de vraag waarom scholen minder geld krijgen onder een Conservatief regering had proberen te omzeilen door op te merken dat geen partij meer geld belooft voor onderwijs. Maar haar antwoorden waren vooral langdradig en technocratisch. Volgens commentator Stephen Bush deed ze haar best om haar gehoor in slaap te sussen, al vermeed ze alle stopwoordjes ('strong', 'stable') die ze eerder in de campagne had gebruikt.