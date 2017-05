Theresa May schaalt terreurdreiging op naar hoogste niveau; dader is 22-jarige man

Mogelijke medeplichtingen

Een kennis omschreef hem als een 'stille jongen'

Abedi werd in 1994 in Manchester geboren. Zijn ouders waren eerder voor het bewind van de Libische dictator Moammar Kadhafi uit Libië naar Groot-Brittannië gevlucht. Binnen de Libische gemeenschap werd volgens The Guardian met verbazing gereageerd op het nieuws dat Salman Abedi volgens de politie de aanslag heeft gepleegd. Een kennis omschreef hem als een 'stille jongen'. Zijn vader, een trouw bezoeker van de plaatselijke moskee, moest volgens hem niets van jihadistische ideeën hebben.



De politie zoekt nog naar mogelijke medeplichtigen van de aanslag waarbij verscheidene jonge fans van popzangeres Ariana Grande om het leven kwamen. Een van de slachtoffers was een meisje van pas acht jaar.



Het is onduidelijk of Abedin het explosief - volgens ooggetuigen ging het om een spijkerbom - zelf in elkaar heeft geknutseld of dat hij hulp heeft gehad van een expert. 'Onze prioriteit is vast te stellen of hij alleen handelde of onderdeel was van een netwerk', zei politiechef Ian Hopkins.