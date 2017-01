The Battle of Brexit overleeft Londen heus wel

De City of London heeft de Grote Brand van 1666 overleefd, alsook de bommen van de Luftwaffe en de kredietcrisis van tien jaar geleden. The Battle of Brexit kan daar ook nog wel bij, zo is de stemming in het 's werelds voornaamste zakencentrum. Goede berichten over de Britse economie versterken het optimisme. Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, heeft deze week zelfs verklaard dat zijn zorgen over een Brexit voorbarig waren en dat de economieën op het vasteland van Europa meer te vrezen hebben van de Britse uittreding.