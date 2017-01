Thatcher kreeg stiekem rijlessen om brokken te voorkomen

Om de zegeningen van de Britse auto-industrie te belichten was er in 1986 een publiciteitsstunt georganiseerd. De premier zou in en rond haar ambtswoning een testrit maken in de Rover 800. Aanvankelijk zou het gaan om een rode, maar omdat dit de kleur van de socialistische oppositie was, werd er gekozen voor een blauwe. Een groot probleem, echter, was de rijvaardigheid van Thatcher.



Sinds ze in 1975 was gekozen tot oppositieleider had ze amper meer achter het stuur gezeten. Haar adviseurs maakten zich daarom grote zorgen. Bijkomend probleem was dat de premier, die geen last had van zelfvertwijfeling, niet alleen Downing Street wilde inrijden, maar een rondje maken. Een rijfoutje zou zorgen voor badinerende koppen in de kranten en een gift zijn voor de Labour Partij.