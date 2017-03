Tesla-topman Musk wil brug slaan tussen menselijk brein en kunstmatige intelligentie

Dus is het misschien niet verbazend dat Elon Musk (raketten, elektrische auto's, accu's en de toekomst in het algemeen) zich heeft gestort op weer een nieuwe onderneming, dit keer een die een verbinding wil leggen tussen het menselijk brein en kunstmatige intelligentie. Het doel van het bedrijf Neuralink Corp: een implantaat ontwikkelen dat gedachten kan downloaden en uploaden.



Van Musk is bekend dat hij zich ergert aan met name 'de output' van het menselijk brein. Die is tergend langzaam, vergeleken met bijvoorbeeld 'de hoge bandbreedte van de visuele interface met het brein' (de ogen) die mensen kenmerkt. Met andere woorden: data komt wel snel binnen, maar over het tikken van een appje doen we een eeuwigheid. Als we gedachten kunnen afvangen en omzetten in tekst of beweging, zou de mensheid een stuk efficiënter communiceren, is een van de ideeën van Musk. Neuralink moet hierbij gaan helpen.