Teruglezen: 'zware rellen' bij G20-protestmars in Hamburg

Geen ontmoeting China en India

Een bilaterale ontmoeting tussen de Indiase premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping in de wandelgangen van de G20 in Hamburg zit er niet in. De ‘sfeer’ is niet goed, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking donderdag volgens de Indiase krant The Times of India.



China en India zijn sinds drie weken verwikkeld in een militaire confrontatie over een betwist stuk land in de Himalaya. Aanleiding was de aanleg door Chinese troepen van een weg over het Doklam-plateau, dat door Bhutan wordt geclaimd, maar volgens Peking Chinees grondgebied is. Indiase troepen uit Sikkim trachtten namens bondgenoot Bhutan de wegaanleg te verhinderen, waarop China de hele grens sloot en het wapengekletter begon.



Volgens militaire experts staan er in het gebied nu enkele duizenden Chinese en Indiase soldaten met getrokken wapens tegenover elkaar. De toon van de twee buurlanden, beide kernmogendheden, is afgelopen dagen verscherpt. China zei woensdag dat India zijn troepen zo snel mogelijk van het betwiste plateau moet terugtrekken, als teken van ‘oprechtheid’. Pas dan kan er gesproken worden over een diplomatieke oplossing, aldus Peking.



Vandaag verklaarde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dat het absurd is dat India klaagt over de aanleg van een weg, aangezien India aan zijn kant van de grens ook talloze wegen en versterkingen aanlegt. India moet zijn troepen zo snel mogelijk uit Bhutan terugtrekken om ‘een nog ernstiger situatie met nog ernstiger consequenties te voorkomen’.



De Indiase regering verklaarde vorige week dat het Chinese optreden voor India een groot veiligheidsrisico betekent. Het betwiste gebied ligt niet ver van de strategische Siliguri-corridor of ‘Kippennek’, een smalle landstrook die het noordoosten van India met de rest van het land verbindt. Delhi wil een vreedzame oplossing, te beginnen met een Chinese terugtrekking uit Bhutan.



Afgelopen dagen werd nog breed gespeculeerd over een ontmoeting tussen Modi en Xi in Berlijn. Analisten geloven overigens niet dat het snel tot een echte militaire confrontatie komt. China noch India hebben daar nu belang bij. De twee landen vochten in 1962 een bloedige oorlog uit over hun diverse grensconflicten, die door China met overmacht werd gewonnen.