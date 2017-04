Teruglezen - Syrische gevechtsvliegtuigen zouden bestookte basis weer gebruiken

Foto van Trump in geheime briefing

Het Witte Huis heeft vrijdag een foto vrijgegeven van hoe president Trump tijdens een geheime briefing werd ingelicht over de kruisrakettenaanval op Syrië. De foto lijkt als twee druppels water op de foto van president Obama en zijn adviseurs tijdens de missie van US Navy SEAL’s tegen Al Qaida-leider Osama bin Laden in 2011.



Het enige verschil tussen beide foto’s, naast de hoofdrolspelers, is de locatie. Trump werd gebrieft in een beveiligde ruimte in zijn golfclub Mar-a-Lago in Palm Beach, waar hij een diner had met de Chinese leider Xi Jinping. Obama bevond zich in 2011 in de Situation Room van het Witte Huis, de ruimte waar de president wordt ingelicht over geheime nationale veiligheidszaken en militaire operaties.



Schoonzoon

Op de foto is te zien hoe Trump na de Syrië-aanval wordt ingelicht over de operatie. Hij staat in contact met onder andere het ministerie van Defensie in Washington. De foto is bijgewerkt volgens Spicer om te voorkomen dat geheime documenten zichtbaar zijn. De president wordt omringd door onder andere zijn schoonzoon Jared Kushner die Trump in het Witte Huis bijstaat als adviseur. De foto bevestigt de belangrijke rol die Kushner speelt in het Witte Huis en in de regering-Trump.



Ook Stephen Bannon is aanwezig, omstreden oerconservatieve hoofdstrateeg van het Witte huis. De president wordt verder bijgestaan door zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson, van Financien Mnuchin, van Economische Zaken Ross, chef-staf van het Witte Huis Priebus en nationale veiligheidsadviseur McMaster. Bij de deur staat een militaire hulp.



Omdat Trump regelmatig in het weekeinde naar zijn golfclub in Florida gaat, moest een beveiligde ruimte worden ingericht in Mar-a-Lago waar hij kan overleggen met zijn adviseurs en het ministerie van Defensie in Washington.