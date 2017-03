Zo verliep de dag dat de Brexit in gang werd gezet

Bellen met onze correspondent

Hoe is de sfeer in Groot-Brittannië?

'Er is een bepaald optimisme en zelfvertrouwen bij mensen die eruit willen, maar anderen vinden het heel eng en vrezen dat het helemaal misgaat. Het land is erg verdeeld, maar over het algemeen is de stemming: we zien wel, het komt wel goed. Niemand heeft spijt van zijn stem tijdens het referendum. Het is eerder andersom: ik heb mensen gesproken die Remain stemden, maar er nu toch uit willen. De Britten hebben het idee dat ze worden bestuurd door Brussel en hebben weinig begrip voor het werk van de EU.'



Wat viel je op aan de toespraak van Tusk?

'We missen jullie nu al, zei Tusk, maar daar is hij een beetje laat mee. Dat had hij een jaar geleden tijdens de onderhandelingen moeten zeggen. De Britten hebben Brussel de kans gegeven om te hervormen, dat is niet gebeurd en dit is het gevolg. De conservatieve Tories vinden bijvoorbeeld dat de liefde van twee kanten moet komen. Dat is de stemming hier.



'Brussel heeft de mogelijkheid van een Brits vertrek nooit serieus genomen. Zij hadden bepaalde eisen en voorwaarden om te blijven, maar die heeft Brussel niet geaccepteerd en nu gaan de Britten hun eigen weg. Dat zat er aan te komen natuurlijk. Zij hebben namelijk een heel ander idee over de EU dan op het vasteland.'



Hoe zou je dat verschil beschrijven?

'De Britten willen toetreden tot een markt en niet tot een politieke unie, dat is het grote probleempunt hier. Er heerst een hele andere opvatting van Europese eenwording. Zij willen handelen met Europa en verder geen gedoe over een unie.'



Wat viel op aan Britse premier May?

'Ze was vandaag redelijk constructief in haar toespraak: 'We willen graag met jullie samenwerken'. Er is ook daar een soort handreiking geweest van de Britten.'



De EU zegt als eenheid optreden bij de onderhandelingen.

'De Britten hebben één tactiek en dat is de landen tegen elkaar uitspelen. Daarom benadrukt de EU dat ze een geheel zijn. Elk EU-land heeft andere belangen bij de Britten. Groot-Brittannië wil die proberen te verdelen. Verdeel en heers is hun tactiek. De Portugezen hebben heel andere belangen dan de Grieken, daarom zegt de EU dat zij een front vormen, maar de Britten geloven daar niks van.'



Het Europees Parlement wil geen vrijhandelsverdrag in de komende twee jaar. Hoe moeilijk gaan de Britten het krijgen?

'De Britten hebben één kaart: BMW, Mercedes, Franse wijnboeren en Italiaanse proseccoboeren willen allemaal producten exporteren naar Groot-Brittannië. De Britten kunnen daarom de tarieven aan de grens verhogen waardoor mensen in Europa hun baan verliezen. Er kan zo een handelsoorlog ontstaan. De hoge idealen van de Europe Unie onderschatten ze hier. Het idee van eenheid dat prevaleert boven handelsbelangen, vinden de Britten onbegrijpelijk.'