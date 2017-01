Teruglezen - De vijf belangrijkste punten uit persconferentie Trump

Trump over Poetin

'Als Poetin mij aardig vindt, is dat een pluspunt', zegt Trump over zijn toekomstige relatie met de Russische leider. Hij gaat in op de beschuldigingen over belastende Russische informatie tegen hem. 'Ik heb geen zakenbelangen in Rusland. Geen leningen, geen deals. Ik kan trouwens niet tegen bacteriën', zegt hij over de beschuldiging dat hij seksuele uitspattingen had met vrouwen in een Russisch hotel. De zaal lacht.



Trump: 'Ik ben altijd voorzichtig als ik het land verlaat. Ik adviseer anderen altijd: wees voorzichtig en pas op. Je hebt camera's in de hotelkamers op de vreemdste plaatsen. Wees voorzichtig, zeg ik, of je ziet jezelf later terug op televisie.'



Trump herhaalt dat hij zijn belastingaangifte niet zal publiceren. 'Het zegt allemaal niets', zegt hij op een vraag. Trump maakt bekend dat hij zijn miljardenbedrijf zal overdragen aan zijn twee zonen Donald en Eric. Ivanka zal geen rol spelen in het bedrijf en verhuizen naar Washington. Een van zijn advocaten, Sherri Dillon, legt uit hoe dit allemaal zal gebeuren. Trump: 'Ik draag de volledige controle over mijn bedrijf over aan mijn zoons.' Dillon: 'Er zullen geen buitenlandse deals meer worden gesloten. Trump zal over nieuwe deals in de VS pas in de krant lezen, niet daarvoor. Dit alles zal de president scheiden van zijn bedrijf.'



Dillon zegt dat verkoop van het bedrijf geen optie was om belangenverstrengeling helemaal uit te sluiten als Trump president is. 'Je mag niet van hem verwachten dat hij het bedrijf vernietigt dat hij heeft opgebouwd', aldus de advocaat. Ook zegt ze dat toekomstige deals in de komende vier jaar moeten worden goedgekeurd door een nog aan te stellen ethische adviseur.