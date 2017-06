Terroristen Londen wilden 'Nice' kopiëren, maar kregen huur truck niet voor elkaar

Zaterdagochtend arresteerde de politie in de Londense wijk Barking een man op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Barking is ook de wijk waar twee van de aanslagplegers vandaan kwamen. Ook in een andere buitenwijk van Londen werd een terreurverdachte gearresteerd. Het is niet bekend wat zij van plan waren.



Uit een reconstructie van de politie blijkt dat de aanslagplegers twee keer over de brug reden om het terrein te verkennen, voordat ze met hun bestelbus op voetgangers inreden. In de bus vond de politie achteraf ook flessen met brandstof die ze kennelijk als molotov-cocktails wilden gebruiken. Ook in een flat in oost-Londen, waar zij de aanslag voorbereidden, trof de politie flessen met brandstof aan, plus een aantal plastic flessen die bedoeld waren voor de nep-bomgordels die de drie bij hun aanslag omhadden. Ook vond de politie tape waarmee zij hun messen aan hun polsen hadden vastgezet. Volgens de politie ging het om kunststoffen messen, waarvoor ze kennelijk hadden gekozen zodat die niet zouden worden ontdekt met metaaldetectors.