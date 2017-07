Tegen de trend in lanceren EU en Japan nieuw vrijhandelsakkoord - stelen zij de show op de G20?

Donald Trump is de verpersoonlijking van 'eigen land eerst', in zijn taal 'America First'. Zowel in Europa als in Azië zette hij daarmee kwaad bloed. Een van zijn eerste daden als president was het afschieten van het handelsverdrag Trans Pacific Partnership (TPP). Landen aan beide zijden van de Stille Oceaan zouden 's werelds grootste vrijhandelszone worden. Het akkoord was al getekend door zijn voorganger Barack Obama, maar Trump schrapte het, en liet Japan en anderen gefrustreerd achter.



De Europese Unie werd bijna even zwaar gebruskeerd. De VS spraken al jaren met de EU over een Atlantische variant op TPP, TTIP. Al het werk is voorlopig voor niets: sinds Trumps aantreden wordt er niet meer onderhandeld.