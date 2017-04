Taxiservice Uber verboden in Italië vanwege oneerlijke concurrentie

Regels

Vooral de strijd in de rechtszaal bezorgt het miljardenbedrijf al tijden kopzorgen. Zo werd in Italië recent de Uberdienst Pop verboden door rechters in Milaan en Turijn. Toch wilde een netwerk van lokale taxibedrijven meer: zij stapten afgelopen december het Romeinse rechtsgebouw binnen. Oneerlijke concurrentie, was hun aanklacht.



Omdat Uber voor de Italiaanse wet geen taxibedrijf is, wordt het met minder regels en vergunningen geconfronteerd dan reguliere taxichauffeurs. Daardoor mogen Uberauto's bijvoorbeeld non-stop blijven rondrijden, terwijl ouderwetse taxi's na vrijwel ieder ritje weer achteraan moeten aansluiten op een taxistandplaats. Ook kunnen Uber-chauffeurs zoveel vragen voor hun diensten als zij willen, terwijl chauffeurs van taxibedrijven zijn gebonden aan een wettelijk maximum. De grootste doorn in het oog van de Italiaanse taxichauffeurs is echter hun duurbetaalde vergunning. Zij betalen tot wel 200.000 euro om hun witte taxi's over de Romeinse Sampietrini-stenen te jagen - een bedrag dat zij vaak pas na jaren werk hebben terugverdiend.



Vorige maand jaar leek de taxibranche hun strijd nog te verliezen toen de Italiaanse Senaat een wet accepteerde die Uber juist bevoordeelde. Duizenden toeterende taxichauffeurs ontregelden in totaal zes dagen lang het Romeinse verkeer en ook in Milaan, Napels, Genua en Turijn gingen ze de straten op. Zij haalden vrijdag opgelucht adem. Over tien dagen zijn de Italiaanse straten waarschijnlijk weer volledig van hun.