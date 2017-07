Syrische strijders breken voor het eerst door oude stadsmuur van IS-bolwerk Raqqa

Omsingeling

Volgens de VS bevinden zich nog zo'n 2.500 strijders in Raqqa. 'De meest humane manier om de inwoners van Raqqa te redden, is door IS snel en op beslissende wijze te verslaan', aldus kolonel Matt Dillon, een Amerikaanse militaire woordvoerder. 'IS heeft de bewoners meer dan drie jaar geterroriseerd.'



Op zondag maakte de SDF de omsingeling van Raqqa compleet toen strijders in het zuiden van de stad de Eufraat overstaken. De door de Koerden geleide SDF heeft in het afgelopen jaar IS al verdreven uit het grootste deel van het noorden en oosten van Syrië.



Het verlies van Raqqa zou een gevoelige klap zijn voor IS. Raqqa was de eerste grote stad die IS in handen kreeg toen de Syrische burgeroorlog begon. Diverse leiders van IS, onder wie Abu Bakr al-Baghdadi, opereerden lange tijd vanuit Raqqa. Of ze zich nog in de stad bevinden, is onduidelijk.



Omdat de VS met drones en commando's jacht maken op de top van IS moeten Al-Baghdadi en zijn commandanten constant op de vlucht zijn. De IS-leider werd drie jaar geleden voor het laatst gezien in de moskee van Mosul. De vernietigde moskee werd vorige week ingenomen door het Iraakse leger, dat het grootste deel van Mosul nu in handen heeft. Mosul, de tweede stad van Irak, is de grootste stad in het kalifaat dat IS in 2014 uitriep in het gebied dat het in Syrië en Irak had veroverd.