Suu Kyi: geen sprake van etnische zuivering Rohingya-minderheid

Eigen schuld

Hoezo moet ik me meer uitspreken over Rakhine? Ik zwijg niet Aung San Suu Kyi Rohingya wachten op eten in een vluchtelingenkamp in Sittwe, Rakhine. © EPA

Zij houdt zich groot in het interview, en wijst alle buitenlandse kritiek van de hand. Zij snapt niet waar mensen het over hebben die zeggen dat zij te weinig doet, zich te weinig uitspreekt. 'Hoezo moet ik me meer uitspreken over Rakhine? Ik zwijg niet. Mensen stellen vragen en ik antwoord.' Dat er gevochten wordt in het noorden van Rakhine is volgens haar niet de schuld van de militairen maar helemaal de eigen schuld van de gewapende moslims die in oktober totaal onverwachts politieposten overvielen en negen politieagenten doodden. Onbegrijpelijk, zegt Suu Kyi: 'Ik kan geen enkele reden bedenken om dat te doen.'



Over de jarenlange bloedige onderdrukking van Rohingya heeft zij het niet. De boeddhistische Birmezen die in Myanmar in de meerderheid zijn noemen ze 'Bengali' - mensen uit het buurland Bangladesh - en beschouwen ze als indringers. In 2012 was er een geweldsgolf waarin hele Rohingya-dorpen werden platgebrand. Tienduizenden Rohingya belandden in vluchtelingenkampen waar zij nog steeds zitten.