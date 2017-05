Surinamers demonstreren tegen corruptie en armoede, maar vooral tegen Bouterse

Enorme inflatie

Niettemin werd de president verbaal stevig aangepakt. Chan Santokhi, de leider van de belangrijke oppositiepartij VHP, vatte het gevoel van veel van de aanwezigen in het Engels samen: 'President, the people want their country back.' Want het ooit zo trotse Suriname zou in de afgelopen zeven jaar van Bouterses bewind tot de bedelstaf zijn veroordeeld. 'Ons land gaat naar de verdoemenis', aldus Santokhi. En dat vooral door de enorme inflatie, verder aangewakkerd door corruptie, slecht leiderschap en wanbeleid.



De Surinaamse dollar, de Srd, is in de periode-Bouterse drie keer minder waard geworden, terwijl de president en diens vrienden van het land 'een corruptieparadijs' hebben gemaakt. 'Wij willen geen tweede Venezuela', zo hield de VHP-leider het publiek voor. Dat publiek liet het, zwaaiend met zowel vlaggen van politieke partijen als met de nationale vlag, enthousiast over zich heen komen. Vooraf was het opgewarmd door muziek van het verzet, vertolkt door Bob Marley's 'Stand up for your right'. Het nummer werd echter al snel weggedraaid, zodat de live band 'Happy' van Pharell Williams kon zingen.