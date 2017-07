Surinaamse president Boutserse ontslaat hoogste OM-baas toch niet

Kritiek

Het mogelijke ontslag leidde tot veel verontwaardiging in Suriname. De leden van het OM vroegen de president om zijn besluit te herzien, om zo de verdere aantasting van de rechtstaat te voorkomen. Bouterse beriep zich eerder op artikel 148 in de Grondwet waarmee hij een proces kan stopzetten als 'staatsveiligheid' in gevaar is. Het ontslaan van de procureur-generaal door de regering of de president zou volgens de Surinaamse Orde van Advocaten geen optie zijn. In Suriname wordt de procureur-generaal voor het leven benoemd, om zo de onafhankelijkheid van het OM te garanderen.



Ook de advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden en de oppositiepartijen lieten zich negatief uit over de uitspraken van Bouterse. De bisschop van Paramaribo reageerde met 'grote bezorgdheid' op de beschuldiging aan de procureur-generaal dat hij 'wangedrag' zou hebben vertoond, alleen omdat het OM de strafeis voor Bouterse heeft uitgesproken.



In het proces over de Decembermoorden gaat het om het martelen en doodschieten in een legerkazerne van vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime in 1982. Het regime stond onder leiding van legerleider Desi Bouterse.