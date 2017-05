Succesje voor raketschild VS, maar Noord-Korea zal niet onder indruk zijn

Lastig karwei

Waarom het aantal geslaagde tests zo laag ligt? Omdat het nu eenmaal zeer moeilijk is om 'een kogel met een kogel te raken'. Want dat proberen de VS al jaren te doen. In silo's in Californië en Alaska staan dag en nacht 36 onderscheppingsraketten gereed om een Noord-Koreaanse of Iraanse raket uit te schakelen voordat deze de VS bereikt.



Maar hoe je zo'n raket - die met een snelheid van duizenden kilometers per uur de oceaan overvliegt - tijdig onderschept, is nog altijd een lastig karwei.



Amerika's belangrijkste langeafstandsraket, de Minuteman, heeft bijvoorbeeld een snelheid van 28 duizend kilometer per uur. 'Het is in wezen nog altijd een geavanceerd prototype', aldus Laura Grego van de Union of Concerned Scientists over het omstreden raketschild. Proliferatie-deskundige Grego volgt de ontwikkeling van het raketverdedigingsprogramma al enige tijd en ze heeft grote twijfels over de effectiviteit ervan. 'Er zijn flinke twijfels over de betrouwbaarheid', betoogt ze in een analyse. 'De resultaten van de rakettests zijn door de jaren heen er ook niet beter op geworden.'