Strijder McGuiness van terreurgroep IRA (1950-2017) mocht als vredestichter op bezoek bij koningin

Samen met zijn oude wapenbroeder Gerry Adams belichaamde McGuinness de recente, woelige geschiedenis van Noord-Ierland. Het overwegend succesvolle vredesproces bracht de Sinn Fein-leider uiteindelijk naar het regeringsgebouw Stormont waar hij vanaf 2007 tot kort voor zijn overlijden vicepremier was in een voor onmogelijk gehouden coalitie met de Democratic Unionist Party, de radicale van de twee pro-Britse partijen.



In het eerste jaar werkte hij wonderbaarlijk goed samen met Ian Paisley, de dominee die decennia lang op alles had gescholden wat katholiek was. De mannen die elkaar jarenlang het graf in hadden gewenst verschenen lachend in het openbaar, waardoor ze de bijnaam The Chuckle Brothers kregen. Over deze vriendschap verscheen onlangs de film The Journey. Bij Paisleys vertrek als premier gaf McGuinness, een devoot visser, een zelfgeschreven gedicht over een forel cadeau. Toen Paisley drie jaar geleden stierf rouwde McGuinness om 'het verlies van een vriend'. Op zijn beurt prees Ian Paisley jr. McGuinness' inzet voor de vrede nadat hij, wegens een ernstige ziekte, zijn vertrek uit de politiek bekend had gemaakt.



De vriendschap met Paisley zegt iets over McGuinness. Waar de twee jaar oudere Adams de intellectueel van het stel was, stond McGuinness bekend als een gedisciplineerde pragmaticus (en schaakliefhebber) met wie goed te onderhandelen viel. Tijdens de vele ontmoetingen van de Sinn Fein-top en leden van de regering-Blair noteerde spindoctor Alastair Campbell dat hij een voorkeur had voor de rechtdoorzee-houding van McGuinness, bij wie een charmante glimlach opeens kon plaatsmaken voor een dreigende blik. 'Hij maakte indruk als een staatsman,' aldus Campbell, 'en had ook iets menselijks.' Hij streefde volgens Campbell geen abstract ideaal na, 'maar voelde echt de grieven van mensen in Noord-Ierland.'