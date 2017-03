Strijdbare Clinton is boswandelingen beu en haalt uit naar Trump

'Rampzalig'

Met beide toespraken en haar plotselinge Twitter-activiteit breekt Clinton met de 'bezinningsperiode' die ze na haar onverwachte verlies in november had ingelast. Terwijl Trump dag na dag het nieuws haalde met omstreden uitspraken, benoemingen en de Rusland-rel, koos Clinton er bewust voor te zwijgen.



Tijdens Trumps inauguratie haalde ze even weer het nieuws toen ze met haar man de beëdiging gade sloeg. Daarna trok Clinton zich weer terug in het noorden van New York, ver weg van de hectiek in Washington. Slechts af en toe liet ze op Twitter weten wat ze van Trumps besluiten vond, zoals het omstreden inreisverbod.



Maar ze deed het sporadisch en in bedekte termen. Na een nederlaag in een presidentsverkiezing is het in Amerika immers niet gebruikelijk dat de verliezer de nieuwgekozen president hard onderuit haalt in zijn wittebroodsweken.



In San Francisco had Clinton daar duidelijk maling aan. Trumps alternatief voor Obamacare, dat zo jammerlijk sneuvelde in het Congres? 'Een rampzalige wet', oordeelde ze. 'Toen deze rampzalige wet mislukte, was dat een overwinning voor alle Amerikanen', vond de Democrate. 'We moeten strijden tegen slecht beleid dat de bevolking treft en ons land in de verkeerde richting duwt.'