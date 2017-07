Strafzaak tegen Bill Cosby wordt overgedaan

De vorige strafzaak tegen Cosby eindigde vorige maand zonder uitspraak. De juryleden konden het onderling niet eens worden over de vraag of hij schuldig is aan het aanranden van Andrea Constand. Zij beschuldigt Cosby ervan haar in 2004 te hebben gedrogeerd en aangerand.



Bij het begin van het juryberaad, zo bleek uit een eerste stemming, waren alle juryleden van mening dat Cosby onschuldig was en dat hij moest worden vrijgesproken. De acteur wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting in de afgelopen decennia. Veel van die zaken zijn echter verjaard. In de rechtszaak draaide het alleen om de beschuldiging van Constand.



Constand verklaarde voor de rechtbank dat Cosby haar een slaapmiddel gaf waardoor ze zich niet kon verzetten. De acteur heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij zei dat Constand instemde met het seksueel contact. Hij zou haar toen benadryl hebben gegeven om haar op haar gemak te stellen en te kalmeren.