Strafprocedures tegen Oost-Europese lidstaten die weigeren asielzoekers op te nemen

De drie landen verzetten zich tegen de verplichte asielquota waartoe de Europese Unie in 2015 besloot. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis ging een meerderheid van de lidstaten akkoord met een noodplan om 160 duizend vluchtelingen vanuit Griekenland en Italië te verspreiden over de rest van de EU. Polen en Hongarije hebben het hun toegewezen quotum genegeerd en geen enkele asielzoeker opgenomen. Tsjechië moest er 2691 opnemen, maar dat werden er twaalf. Hier laten ze het bij, zo liet het land begin juni weten.



Dat de Europese Commissie strafprocedures begint tegen lidstaten is op zich niets bijzonders. Dat gebeurt vaker als landen in gebreke blijven bij de uitvoering van bindende Europese besluiten of wetten. Meestal gaat het om vrij technische dingen; een land houdt zich bijvoorbeeld niet helemaal aan een Europese richtlijn over arbeidsomstandigheden. In het geval van de Oost-Europese landen liggen de zaken principiëler.