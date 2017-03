Steun voor 'presidentiële' Trump uit eigen partij, Democraten blijven sceptisch

Vergeten

Schumer wees erop dat de Democraten van Trump tot nu toe helemaal niks hadden gehoord over de voorstellen die zij al eerder deden om de infrastructuur aan te pakken. Schumer: 'De mensen willen geen toespraak horen. Ze willen horen wat de regering wil bereiken. Deze toespraak is net als die bij zijn beëdiging. Het is al een beetje vergeten, omdat alles wat hij doet volledig anders is.'



Democratische Congresleden, zoals Nancy Pelosi, schudden duidelijk zichtbaar het hoofd tijdens Trumps toespraak van een uur. Uit een snelle peiling van CNN onder kijkers bleek echter dat zo'n 78 procent was te spreken over de positieve toon die de president aansloeg. De houding van de Democraten viel niet in goede aarde, bij onder andere de conservatieve commentator Kayleigh McEnany. Zij wees via Twitter ook op de Democratische beleidsplannen die Trump omarmde. 'De Democraten willen niet eens staan als Trump het heeft over het verlengen van de behandeling van drugsverslaafde Amerikanen', tweette McEnany over de Democratische parlementariërs die demonstratief bleven zitten toen de president zich schaarde achter sommige van hun voorstellen.



Ook de media waren kritisch. 'Weinig details', oordeelde The New York Times over de voorstellen van de president. Presentator Jake Tapper van CNN, die vaak wordt aangevallen door Trump-aanhangers, vond de verzoenende houding van Trump wel meevallen. 'Veel personen in de zaal, Democraten in het bijzonder maar ook gematigde Republikeinen, zullen zaken vinden die ons niet bepaald verenigen.'