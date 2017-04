Stembussen Turkije gesloten: voorsprong voor het 'ja-kamp'

Ook de Koerdische afscheidingsbeweging PKK roert zich in de aanloop van het referendum. In de plaats Van in het Zuidoosten van Turkije is zaterdagavond een politieagent omgekomen bij een aanval op een patrouillewagen, een ander raakte gewond. Turkije heeft vandaag een kwart miljoen extra politieagenten ingezet om de stembureaus door het hele land te bewaken en dan met name in het Zuidoosten. In Istanbul is extra beveiliging ingezet op toeristische plekken en in onder meer de metro. Voor de katholieke kerk Sint Antonius in het centrum die deze Paaszondag vol is gestroomd met Afrikanen voor de Engelstalige Paasmis, staan twee agenten met de hand op hun geweren. Rond het Taksimplein patrouilleren al dagen gewapende agenten en agenten in burger, in de hoofdstraat worden jonge mannen met een Arabisch uiterlijk naar hun papieren gevraagd. 'Het voelt niet echt veilig meer om hier te lopen', beaamt een voorbijganger.



Maar in een linkse buurt in de wijk Cihangir laten de Turken zich niet de mond snoeren. 'Ik stem nee omdat ik de afgelopen jaren heb gezien hoe Erdogan zich tegen de Koerden keert', zegt de Koerdische notenverkoper Emra Demir (25). Een geblondeerde vrouw verlaat opgelucht het stembureau in het oude Franse schoolgebouw. Ze is blij dat ze aan haar burgerplicht heeft voldaan. 'Ik wil niet dat mijn land in de handen van één man valt.'