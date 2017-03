Speciale aanklager kan uitsluitsel bieden in Kremlin-affaire rondom Trump

Er hangt in Washington een sfeer die doet denken aan het Watergate-schandaal

Dat Trump langzamerhand gek begint te worden van de lekken waardoor het Witte Huis wordt overvallen, valt wel te begrijpen. Dag in dag uit lekt er iets uit over bezoekjes van zijn medewerkers aan de Russiche ambassadeur in Washington. Vorige maand moest zijn nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn aftreden, omdat hij had gelogen over wat hij met de ambassadeur had besproken. Ook minister van Justitie Jeff Sessions verslikte zich in een leugentje en moest beloven dat hij zich afzijdig zou houden bij het FBI-onderzoek naar de banden tussen de Trump-campagne en de Russen.



Voorlopig zijn er geen bewijzen dat Trumps medewerkers (met uitzondering van Flynn) hun boekje te buiten zijn gegaan in hun contacten met vertegenwoordigers van het Kremlin. Toch hangt er in Washington een sfeer die onmiskenbaar doet denken aan het Watergate-schandaal. Niet omdat de pers, zoals Trump beweert, bezig is met een heksenjacht, maar juist door de krampachtige manier waarop het Trump-kamp op de onthullingen reageert. Door halve waarheden rond te strooien bewijzen zijn medewerkers hem een slechte dienst.