Sommige gevluchte Eritreeërs gaan gewoon op vakantie naar thuisland

Familiebezoek

Mengistu van Red Sea Travel heeft hier ook geen inzicht in. 'Als reisbureau controleren wij niet of onze reizigers de vluchtelingstatus hebben, dat is niet onze taak. Maar de meeste klanten zijn Eritreeërs die al veel langer in Nederland zijn, soms tientallen jaren. Die gaan bijvoorbeeld voor familiebezoek.'



Steekproefsgewijs controleert de marechaussee of statushouders terugkeren naar hun land van herkomst. Dat kan reden zijn om bij terugkomst hun verblijfsvergunning in te trekken: die hebben ze immers gekregen omdat ze in het herkomstland gevaar zouden lopen.



In enkele tientallen gevallen hebben de controles geleid tot intrekking van de verblijfsstatus, aldus het ministerie van Justitie. Maar het ging niet over Eritreeërs, maar statushouders uit andere landen. Welke landen is onbekend.