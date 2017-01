Socialisten hebben genoeg van 'Berlusconi van Wallonië'

Woede

Bij Publifin kregen sommigen 500 euro per minuut voor vergaderingen waar ze niet aanwezig waren Raoul Hedebouw, PTB-woordvoerder

De top van de PS reageerde dan ook furieus op het Luikse schandaal. De PS, in Wallonië in de regering maar nationaal in de oppositie, was zich door het succesvolle verzet van Paul Magnette tegen het Europees-Canadese vrijhandelsakkoord CETA aan het herpakken. De partij won weer terrein op de communistische PTB, in de peilingen op 16 procent. Nu krijgt de PTB weer de wind in de zeilen. 'Bij Publifin kregen sommigen 500 euro per minuut voor vergaderingen waar ze niet eens aanwezig waren', kopte PTB-woordvoerder Raoul Hedebouw de bal binnen. 'Terwijl in Luik veel mensen moeten rondkomen met 950 euro per maand.'



'Dit is niets minder dan een drama voor Wallonië', zei Waals minister-president Paul Magnette op de openbare omroep. 'Het gedrag van sommigen is een smet op het werk van iedereen die hard werkt in de partij. Ik ben verschrikkelijk kwaad en triest. Dit moet gedaan zijn. Een publiek mandaat is geen Win for Life (spel van de Belgische nationale loterij, red.).'