Haatbericht niet op tijd verwijderd? Techbedrijf in Duitsland riskeert boete van 50 miljoen euro

Nepnieuws

Ook Google neemt maatregelen: het bedrijf komt met nieuwe technologieën om terroristisch videomateriaal op te sporen

Maas hoopt met zijn wet ook de vlucht aan nepnieuws een halt toe te roepen. Een veel aangehaald voorbeeld in Duitsland is dat van de groene politica Renate Künast. Op een rechtse Facebookpagina werd zij met een nepcitaat valselijk beschuldigd van sympathie voor een vluchteling die een Duitse studente in Freiburg had vermoord. Ze kreeg een stortvloed aan haatreacties en bedreigingen over zich heen.



En dan is er nog de bekende selfie van de Syrische vluchteling Anas Modamani en bondskanselier Angela Merkel, die onterecht te boek is komen te staan als de foto waarin Merkel zich laat portretteren met 'een terrorist'.



Facebook zegt dat het al 'substantiële vooruitgang' heeft geboekt met het verwijderen van illegale berichten. Het zal komend jaar 3.000 extra man inzetten (bovenop de 4.500 medewerkers die al werkzaam zijn op dit terrein) om 'de miljoenen berichten' die elke week binnenkomen te monitoren. Ook Google neemt maatregelen: het bedrijf komt met nieuwe technologieën om terroristisch videomateriaal op te sporen.



Tegenstanders dreigen de Duitse wet via Brussel tegen te houden omdat deze in strijd zou zijn met de Europese wetgeving op het gebied van de vrijheid van meningsuiting.