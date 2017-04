Sociaal Europa maakt vuist voor vaders: minimaal tien dagen verlof na geboorte kind

Vaders moeten minimaal tien dagen betaald verlof krijgen rond de geboorte van hun kind. De Europese Commissie bepleit verder een Europees recht op betaald verlof (vijf dagen per jaar) voor de zorg voor zieke of hulpbehoevende familieleden. Met deze voorstellen wil de Commissie de Europese Unie socialer maken.



Het is voor het eerst in bijna tien jaar (start kredietcrisis) dat de Commissie vandaag met een breed plan komt voor 'een sociale pijler' van de EU. Ze geeft daarmee gehoor aan de groeiende kritiek van partijen in het Europees Parlement en vakbonden die vinden dat de EU is verworden tot een liberale vrijhandelszone. Commissievoorzitter Juncker beloofde sinds zijn aantreden in 2014 dat de EU 'meer dan een markt' moet zijn.