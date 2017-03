Snoop Dogg schiet 'Trump' neer in videoclip - president en Amerikanen boos

'De gevangenis in'

Ook lijdend voorwerp Trump heeft gereageerd. Hij is woest op Snoop Dogg. 'Wat als het om Obama ging?', vraagt de Amerikaanse president zich op Twitter af. 'Kun je je voorstellen hoe groot de afschuw is als Snoop Dogg, met zijn mislukte carrière, een pistool op hem had gericht? De gevangenis in!'



Overigens is het niet de eerste keer dat een Amerikaanse rapper tegen Trump tekeer gaat. Alleen al de afgelopen twee jaar verschenen bijna negentig hiphop-nummers waarin Trump wordt bekritiseerd om zijn denkbeelden en uitspraken. Zo rapte Rick Ross in het liedje Free Enterprise 'Assassinate Trump like I'm Zimmerman, Now accept these words as they came from Eminem'.



Ook A$AP TyY schetste een gewelddadig beeld in het nummer Trump: 'I had a dream that I robbed Donald Trump, Tied his ass, threw is ass in the trunk, Better have ya vest on when I hit ya with that pump.'